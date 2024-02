Polska bitwa w siatkarskim Pucharze CEV dla Asseco Resovii. Drużyna z Podkarpacia w ćwierćfinale ograła we własnej hali Aluron CMC Wartę Zawiercie. Zaskoczyły rozmiary zwycięstwa, bo świetnie dysponowani ostatnio goście nie zdołali ugrać nawet seta. Rzeszowianie są blisko czołowej czwórki, a do zwycięstwa poprowadził ich świetnie dysponowany Karol Kłos. Przyćmił Mateusza Bieńka, kolegę z reprezentacji, który wpadł we wściekłość po błędzie sędziego w trzecim secie.