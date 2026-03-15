Wielki triumf Projektu w Bełchatowie. Rywale na deskach. Absolutny nokaut

Sezon główny Plus Ligi zbliża się ku końcowi. Wielkimi krokami nadchodzą kluczowe rozstrzygnięcia. Do końca pozostało już naprawdę niewiele meczów. Pewne jest, że sezon zasadniczy na pierwszym miejscu zakończy ekipa z Zawiercia, która po 25 spotkaniach ma na koncie 59 oczek.

O drugie miejsce zawzięcie musi bić się Projekt Warszawa. Jednym z wyzwań na drodze do zrealizowania tego celu był wyjazd do Bełchatowa na mecz 26. kolejki z tamtejszą PGE GiEK Skrą Bełchatów, która nie jest pewna gry o medale i musi bardzo uważnie oglądać się za siebie.

Triumf Projektu. Nokaut w Bełchatowie

Projekt był rzecz jasna faworytem do triumfu w niedzielnym hicie, ale rozmiary wygranej mogą wręcz szokować. Jedynie pierwszy set należał do tych, które można określić mianem wyrównanych. Ostatecznie Projekt wygrał 27:25 i otworzył sobie drogę do końcowego triumfu. Gospodarze już się nie podnieśli.

W drugim secie nie prowadzili nawet przez chwilę, co ostatecznie doprowadziło do wygranej Projektu 25:20. W trzecim goście nie zostawili swoim przeciwnikom już absolutnie żadnych złudzeń. Skra zaczęła dobrze, ale skończyła fatalnie. Projekt wygrał 25:17 i jego przewaga nad trzecią ekipą z Lublina wynosi cztery oczka przy jednym meczu więcej.

Po hicie przyszedł czas na rywalizację w Elblągu. Tam 12. w tabeli Barkom podejmował dziesiąty Ślepsk Suwałki. W pierwszym secie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 25:21. W drugiej partii goście postawili znacznie trudniejsze warunki i to oni tym razem zwyciężyli 25:21.

Trzecia partia wyglądała na najbardziej zaciętą. Tak też faktycznie było. Ostatecznie w końcówce więcej chłodnej głowy zachowali siatkarze gospodarzy, którzy wygrali 25:23. W czwartym goście wrzucili wyższy bieg, dominując swoich oponentów, a zakończył się on wynikiem 25:14.

Dobrnęliśmy więc do tie-breaka, który miał rozstrzygnąć o tym, kto będzie bardziej zadowolony po tym spotkaniu. Lepiej zaczęli goście, którzy szybko zbudowali dwa punkty przewagi. To ostatecznie wystarczyło. Ślepsk wygrał 15:12 i to zawodnicy gości zgarnęli większą część puli.

