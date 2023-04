Wielki transfer coraz bliżej. Dla Polki zabraknie miejsca?

Egonu jest uznawana za jedną z najlepszych siatkarek świata. To aktualna mistrzyni Europy z reprezentacją Włoch, dwukrotna medalistka mistrzostw świata, MVP wielu ważnych turniejów. Do Turcji wyjechała przed rokiem, z ojczyzną żegnała się jednak w nie najlepszym nastroju.

Egonu we Włoszech, Stysiak w Turcji?

Ale to właśnie transfer Egonu może być mocno związany z przyszłością Stysiak. 22-letnia Polka grywała jako przyjmująca lub atakująca, ale zdecydowanie częściej jest wykorzystywana w Vero Volley na tej drugiej pozycji . Za atak odpowiada również w reprezentacji Polski.

Już w tym sezonie nie zawsze ma jednak miejsce w podstawowej szóstce zespołu. Rywalizuje z Amerykanką Jordan Thompson, która w ostatnich miesiącach pokazywała się z dobrej strony. Ewentualny transfer Egonu mógłby jeszcze zmniejszyć szansę Polki na grę. A przecież najbliższy sezon będzie przygotowaniem do igrzysk olimpijskich - reprezentacja Polski pierwszą szansę na kwalifikację do turnieju w Paryżu będzie mieć we wrześniu.