Wielki talent znów się pokazał. Następcy kadry Grbicia przed walką o medale

Siatkarska reprezentacja Polski do lat 21 przygotowuje się do startu mistrzostw świata. Podopieczni Mateusza Grabdy mają za sobą kolejny sparing. I po raz kolejny wyszli z niego zwycięsko. “Biało-Czerwoni” w Żyrardowie nie dali szans Argentynie, ogrywając ją 3:0. To drugie zwycięstwo polskiej drużyny z tym rywalem. Tym razem najwięcej punktów dla polskiej drużyny zdobył Tytus Nowik, gwiazda mistrzostw świata kadetów z 2021 r.