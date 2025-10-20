Wielki sukces polskich siatkarzy. Jest medal mistrzostw świata, zacięty bój o złoto

Tegoroczny globalny czempionat przeznaczony dla zawodników U-21 odbywał się w odległej Puebli. Do Meksyku zawitało kilka polskich par, ale zdecydowanie najlepiej wiodło się Szymonowi Becie oraz Artemowi Besarabowi. Los tak chciał, że w półfinale trafili oni na Szymona Pietraszka i Jakuba Krzemińskiego. Pierwszy z teamów wygrał bez straty seta, dzięki czemu awansował do finału. W nim czekali Gustav Auzins oraz Kristians Fokerots.

Od samego początku można było spodziewać się wyrównanego starcia. W pierwszej partii jako pierwsi odskoczyli oponenci naszych rodaków. W pewnym momencie zrobiło się nawet 13:10. "Biało-Czerwoni" odrobili jednak straty, doprowadzając do nerwowej końcówki. Wówczas więcej zimnej krwi zachowali Łotysze, którzy triumfowali 21:19, znacznie przybliżając się do upragnionego tytułu. Bliźniaczo podobnie wyglądała kolejna część spotkania. I niestety zakończyła się ona identycznym wynikiem, wobec czego Gustav Auzins oraz Kristians Fokerots sięgnęli po złoto.

Polacy i tak mogą być z siebie zadowoleni. Srebrny medal to wielkie osiągnięcie. Zwłaszcza że w tym roku nie wszystko wychodziło po myśli duetu Szymon Breta/Artem Besarab. Kilka miesięcy temu dwójka ta odpadła już w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju VW Beach Pro Tour Futures Kraków 2025. "Jak to po przegranym meczu, raczej emocje pozytywne nie towarzyszą. Trzeba wyciągnąć wnioski, nie załamywać się. Głowa do góry i kolejne turnieje na nas czekają" - mówił wtedy niepocieszony Szymon Beta na łamach "mcsp.pl". W drugiej połowie października obaj są w zdecydowanie innych humorach.

Druga polska para otarła się o medal. Jednostronny pojedynek o brąz

Niestety bez medalu skończyli pokonani przez nich w półfinale Szymon Pietraszek i Jakub Krzemiński. Zdecydowanie lepsi w konfrontacji o brąz okazali się Ines Antonio Vargas Lares oraz Carlos Andres Ayala Herrera. Potyczka zakończyła się triumfem sportowców z Meksyku bez straty seta (21:16, 21:13).

Wyniki ostatnich dwóch spotkań mistrzostw świata U-21

Finał: Szymon Beta/Artem Besarab - Gustavs Auzins/Kristians Fokerots 0:2 (19:21, 19:21)

Mecz o brąz: Szymon Pietraszek/Jakub Krzemiński - Ines Antonio Vargas Lares/Carlos Andres Ayala Herrera 0:2 (16:21, 13:21)

