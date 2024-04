Wielki skandal w finale PlusLigi. Karygodny błąd sędziów podczas piłki meczowej

Pierwszy finał play-offów PlusLigi zakończył się zwycięstwem Jastrzębskiego Węgla. Oznacza to, że gdyby zespół ten wygrał również drugie spotkanie, byłby pewny zdobycia mistrzowskiego tytułu . Podopieczni Marcelo Mendeza byli bliscy sukcesu, ale ostatecznie musieli obejść się smakiem i pogodzić się z porażką 1:3 . W czwartym secie doszło jednak do sytuacji, której z pewnością nie pozostawią bez reakcji.

Do skandalicznej sytuacji doszło w czwartym secie i to w jego kluczowym momencie. Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie popełniła niedozwolone błędy w ustawieniu, kiedy miała piłkę meczową na wagę zwycięstwa w drugim finale play-offów Plus Ligi. W tamtym momencie serwował zespół Jastrzębskiego Węgla. Sędzia jednak nie dopatrzył się złamania przepisów i mimo bardzo głośnych protestów jastrzębian, zakończył to spotkanie.