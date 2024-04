Do tej pory w rywalizacji o brązowy medal obie drużyny wykorzystywały atut własnego boiska. W poprzednim meczu bielszczanki wygrały u siebie 3:1 i do Łodzi pojechały z nadziejami na świętowanie na terenie rywalek. Nie zawiodły się i wracają na podium TAURON Ligi po 13 latach . Tym samym zrewanżowały się łodziankom za porażkę w grze o medale przed rokiem.

Do szóstki zespołu z Bielska-Białej na wtorkowe spotkanie wskoczyła doświadczone Regiane Bidias . 37-letnia siatkarka z Brazylii w poprzednim spotkaniu weszła na boisko z rezerwy, a zdążyła zdobyć 19 punktów i zasłużyć na nagrodę dla MVP zawodów . Pierwsze dwupunktową przewagę zyskały jednak łodzianki, które po nieudanym ataku Pauliny Majkowskiej prowadziły 8:6. Gra szybko znów się jednak wyrównała.

Po raz drugi zespół Grot Budowlanych prowadził dwoma punktami przy stanie 18:16, kiedy kontratak wykończyła Ana Bjelica. Po chwili gospodynie dołożyły do niej jeszcze jedno "oczko", ale rywalki jeszcze raz doprowadziły do remisu 22:22. W końcówce decydujące okazały się ataki Mackenzie May i zespół z Łodzi wygrał 25:23.