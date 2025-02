Wielki rewanż siatkarzy z Warszawy. Reprezentant Polski pogrążył rewelację ligi

Pierwszy set długo przebiegał pod dyktando gości . Trener PGE Projektu Piotr Graban w końcu miał do dyspozycji niemal cały skład, na boisku nie mógł się pojawić tylko Linus Weber. Ale Bartłomiej Bołądź , w tej sytuacji jedyny atakujący warszawskiej drużyny, skończył w pierwszej partii siedem z 11 ataków, a do tego dodał punkt zagrywką.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa ogrywa rewelację ligi. Bartłomiej Bołądź nieuchwytny dla rywali

Norwid przegrał pierwszą partię, a przecież potrzebuje punktów. Minął już niemal miesiąc od jego ostatniego zwycięstwa w PlusLidze, kiedy ograł Aluron CMC Wartę Zawiercie. Trzy kolejne mecze to porażki, przez które zespół spadł na ósme miejsce w tabeli siatkarskiej PlusLigi . I musi oglądać się za siebie, na grupę pościgową za strefą gwarantującą grę w fazie play-off - na czele goniących jest Ślepsk Malow Suwałki, który traci do ósemki cztery punkty.

Druga partia piątkowego spotkania to jednak początkowo prowadzenie gospodarzy, i to trzema punktami. Warszawianie doprowadzili do remisu 12:12, kiedy piłkę wracającą na ich stronę na punkt zamienił Szalpuk, ale kolejne trzy akcje wygrał Norwid, pomógł mu blok Indry. Problemy z palcem po jednej z interwencji w obronie miał Milad Ebadipour, ale ostatecznie kapitan częstochowian był w stanie kontynuować grę. Bołądź doprowadził do wyniku 20:20, potem w obronie pomógł Damian Wojtaszek, kontratak wykończył Szalpuk. I to PGE Projekt wygrał 25:22.