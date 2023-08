Wielki rewanż polskich siatkarek. W nagrodę medal

W meczu o brązowy medal spotkały się drużyny, które rywalizowały ze sobą w grupie. Polki miały za co rewanżować się Brazylijkom, bo prowadziły 2:0, w trzecim secie miały kilkupunktową przewagę, a mimo to uległy in po tie breaku. W półfinale biało-czerwone nie były w stanie postawić się Chinkom. Za to Brazylijki nieoczekiwanie uległy Japonkom 2:3.