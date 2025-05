Wielki powrót reprezentanta Polski, klub potwierdził. Tuż przed Ligą Mistrzów

Już 16 maja w Atlas Arenie w Łodzi rozpocznie się turniej Final four Ligi Mistrzów. Otworzy go spotkanie Halkbank Ankara - Sir Susa Vim Perugia . D zień później fani siatkówki w Polsce będą mieli prawdziwe kibicowskie emocje . W drugim półfinale zmierzą się ze sobą wcześniej wspomniane ekipy - JSW Jastrzębski Węgiel oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Jedna z drużyn 18 maja zawalczy o wygraną w wielkim finale.

Marcelo Mendez ma powody do szczęścia. "Jesteśmy w komplecie"

Nieco lepiej wygląda to w przypadku drużyny Jastrzębskiego Węgla. Jakiś czas temu z rywalizacji wypadł Jakub Popiwczak . Klub informował wówczas, że jest to uraz mięśnia dwugłowego uda .

Turniej Final four zakończy sezon klubowy 2024/2025. Jakiś czas później rozpoczną się za to rozgrywki reprezentacyjne. Najlepsi zawodnicy, którzy zostali powołani do reprezentacji Nikoli Grbicia udadzą się po turnieju na krótkie urlopy, a następnie dołączą do pozostałych kadrowiczów.