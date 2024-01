W najbliższych spotkaniach drużyna może jednak dostać duży bodziec do lepszej gry. We wtorek nową zawodniczką Budowlanych oficjalnie została bowiem ogłoszona Jelena Blagojević. 35-letnia przyjmująca z Serbii to jedna z najlepszych zawodniczek TAURON Ligi ostatnich lat. Wraca do niej po kilku miesiącach przerwy, a oprócz gry w lidze ma też pomóc drużynie w Pucharze CEV.