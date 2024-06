Bartosz Kurek wszystkie swoje siły aktualnie koncentruje na grze w reprezentacji Polski. Cel na ten sezon kadrowy jest oczywiście jasny, a nim jest wygranie wszystkich możliwych trofeów, ale jest wydarzenie, które ma absolutnie nadrzędne znaczenie. Mowa rzecz jasna o igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Te odbędą się na przełomie lipca i sierpnia, a kadra prowadzona przez selekcjonera Nikolę Grbicia należy do bardzo wąskiego grona faworytów do wygranej.

Gdzieś w tle rozgrywała się walka o przyszłość kapitana reprezentacji Polski, ale tę klubową. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Kurek odejdzie po zakończonym już sezonie z Japonii, a jego celem jest powrót do polskiej PlusLigi. Nie było jednak jasne, w którym z naszych klubów będzie on kontynuował swoją karierę. Wiele wskazywało na to, że po kilkunastu latach Kurek wróci do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która pragnie znów grać o trofea.