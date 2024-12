Wielki powrót Anny Kurek, trwa imponująca seria. Idą jak burza

W międzyczasie siatkarka razem z Bartoszem Kurkiem, z którym wzięła ślub w sierpniu 2020 roku, przeprowadziła się do Włoch, a następnie do Japonii. Gdy jej mąż kilka miesięcy temu podjął decyzję o powrocie do PlusLigi i podpisaniu kontraktu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, również była reprezentantka Polski postanowiła coś zmienić w swoim życiu. I wznowiła karierę siatkarską.

Reklama