Wielki popis polskich siatkarzy. Zagrają o złoto

W walce o finał rywalem był Iran, który miał dużo większe problemy. Rywalizację w grupie zaczął od porażki z Czechami 2:3, ale potem pokonał Indie i Argentynę po 3:0. W ćwierćfinale Irańczycy stoczyli zacięty bój z Niemcami, który wygrali dopiero w tie breaku (15:13). To więc biało-czerwoni byli faworytami do awansu, choć drogę do półfinału mieli łatwiejszą. W zespole rywali było czterech mistrzów świata do lat 21.