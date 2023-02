Wielki mecz PGE Skry. W nagrodę przyjadą gwiazdy

Pod koniec stycznia po serii pięciu porażek PGE Skra zmieniła trenera. Nowy szkoleniowiec Andrea Gardini nie odmienił oblicza zespołu. Nie dość, że bełchatowianie zanotowali dwie kolejne porażki w Plus Lidze i szanse na awans do play off są już tylko matematyczne, to niepowodzeniem zakończył się podróż do Czech. Tam w pierwszym mecz ćwierćfinału Pucharu CEV ulegli CEZ Karlovarsko 2-3.