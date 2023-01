Aktualne wicemistrzynie Turcji to wymagający przeciwnik. W poprzednim sezonie dopiero złoty set zdecydował, że nie zagrały w finale Ligi Mistrzyń i musiały zadowolić się trzecim miejscem. To 13-krotny mistrz Turcji. W europejskich pucharach wygrał LM w 2012 roku, dwa lata wcześniej był drugi, a trzy razy stawał na najniższym stopniu podium.

W drużynie są m.in. dwie Rosjanki: Anna Lazarewa i Arina Fiedorcewa , a także dwie Brazylijki. Jedną z nich jest Macris Carneiro. To pierwsza rozgrywająca reprezentacji Brazylii. Drugą jest Roberta Ratzke z ŁKS - obie wystąpiły w ostatnich mistrzostwach świata. Dojdzie więc do ciekawego pojedynku i przekonamy się, która lepiej rozdziela piłki. W kobiecym mundialu Turcję reprezentowały zawodniczki Fenerbahce: Meliha Ismailoglu, Meryem Boz i Eda Erdem Dundar (jest chora).

Chociaż początek pierwszej partii był wyrównany, to łodzianki szybko objęły prowadzenie. To zasługa Lany Scuki, z którą na zagrywce łodzianki zdobyły osiem punktów z rzędu. Co więcej w pojedynku brazylijskich rozgrywających górą była Ratzke. Przez ełkaesiankę przechodziły wszystkie piłki, a kilka z nich podbiła w niezwykle ważnych momentach. Przy stanie 17-11 dla ŁKS-u trener Fenerbahce wziął czas. Po nim łodzianki nieco się rozprężyły. Niebezpiecznie zrobiło się po tym jak Zuzanna Górecka zaatakowała w aut. Turczynkom brakowało tylko dwóch punktów do remisu. Wtedy sprawy w swoje ręce znowu wzięła Scuka.