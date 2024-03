Wielki krok w kierunku utrzymania. Iskry pod siatką, Ukraińcy mogą stracić szansę

Zwroty akcji w Katowicach. Emocje nie tylko sportowe

Barkom z rezerwy wsparł środkowy Bohdan Mazenko, ale to katowiczanie zdobywali punkty blokiem. Po chwili prowadzili już 14:10. U gości szwankowała zagrywka, dopiero Palonsky zdobył nią punkt i zmniejszył straty. Nadal GKS prowadził jednak pewnie, 20:17. Tyle że kiedy zagrywką "wstrzelił się" jeszcze Tupczij, Barkom doprowadził do remisu 22:22. To GKS miał pierwszy piłkę setową, ale ukraiński zespół ją obronił, a potem przejął inicjatywę - asem serwisowym popisał się Mousse Gueye. W końcu błąd popełnił Adamczyk i Barkom wygrał 28:26.