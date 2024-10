Wielki jubileusz wicemistrza olimpijskiego. Teraz goni legendę siatkówki

Do tej pory w trakcie 18 sezonów w Plus Lidze wielu trofeów nie zdobył. Jest mistrzem Polski ze Skrą, wicemistrzem i brązowym medalistą z Jastrzębskim Węglem. Także z tą drużyną sięgnął po Puchar Polski (2010). Dużo ważniejsze i większe sukcesy odniósł z reprezentacją . Jest srebrnym medalistą olimpijskim (2024), mistrzem (2018) i wicemistrzem świata (2022), a także złotym (2023) i brązowym (2021) medalistą mistrzostw Europy.

Już tylko trzech przed Łomaczem

- Podchodzę do tego spotkania, jak do każdego innego. To oczywiście miłe, że jest taki jubileusz, ale skupiam się na wygranej. Ja zawsze walczę o punkty dla swojej drużyny, a takie rzeczy okołosportowe to zawsze tylko dodatek - dodaje Łomacz na stronie Plus Ligi.