Lepiej było na krajowym podwórku. Jastrzębianie z Gladyrem w składzie sięgnęli po mistrzostwo kraju, broniąc tytułu sprzed roku. Jeszcze w trakcie finałowej rywalizacji doświadczony środkowy zapowiedział jednak, że to jego ostatnie mecze w drużynie z Jastrzębia-Zdroju. Ostatecznie przeniósł się do drużyny, którą... pomógł pokonać w finale , czyli Aluronu CMC Warty Zawiercie.

"Ta decyzja była dość prosta do podjęcia, bo Aluron CMC Warta Zawiercie to klub i projekt bardzo mądrze prowadzony przez ludzi, dla których siatkówka jest pasją. To klub, który jest pielęgnowany od samego początku i cały czas rozwija się we właściwym kierunku. Zawsze stawiający sobie za cel zwycięstwo. Mam nadzieję, że od dziś wspólnie będziemy kontynuować te ścieżkę, która zaprowadzi nas do spełnienia marzeń i wkrótce napiszemy nowy rozdział w historii klubu" - podkreśla Gladyr, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu.