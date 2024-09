Wielka zmiana u polskiej siatkarki. Jest już oficjalny komunikat

Ta decyzja wywołała spore zaskoczenie. Iga Wasilewska była jedną z trzech zawodniczek z mistrzowskiego składu Chemika, które miały pozostać w klubie na kolejny sezon . Reszta drużyny zdecydowała się na zmiany, bo klub zmaga się z olbrzymimi problemami finansowymi i przez ostatnie miesiące trwała walka o to, by utrzymał się na powierzchni.

Iga Wasilewska weźmie udział w nowym projekcie. U boku gwiazd

W nocy transfer polskiej siatkarki ogłosił klub LOVB Atlanta Volleyball. To drużyna z założonej niedawno amerykańskiej League One Volleyball. To nowy projekt, który ma jeszcze bardziej rozwinąć amerykańską siatkówkę. Mimo że reprezentacje USA regularnie zdobywają medale wielkich imprez - siatkarki zakończyły igrzyska olimpijskie w Paryżu ze srebrem, a siatkarze z brązem - przez lata nie było tam rodzimej profesjonalnej ligi. I to mimo że rozgrywki akademickie przyciągały czasami na mecze nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi.