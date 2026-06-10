Wielka zmiana stała się faktem, Włoch stawia na Polskę. To już oficjalne

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Żadną tajemnicą nie jest, że Kamil Rychlicki ma polskie korzenie. W końcu jego rodzice pochodzą z Polski, lecz on sam zdecydował się na reprezentowanie Włoch. Mimo to atakujący miniony sezon spędził w polskiej PlusLidze, a dokładniej w barwach ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. W mediach wiele mówiło się o jego ewentualnym transferze, a ten właśnie stał się faktem. Zawodnik dalej będzie występował w naszym kraju. Oto szczegóły.

Kamil Rychlicki
Kamil Rychlickivolleyballworld.commateriały prasowe

Już jakiś czas temu na dobrze zakończył się sezon klubowy 2025/2026. Ekipy wykorzystują ten czas do ogłoszenia rozstań z zawodnikami czy trenerami, a także do prezentacji nowych nabytków. Głośno jest wokół brązowych medalistów mistrzostw Polski minionej kampanii - PGE Projektu Warszawa. Zespół ze stolicy poinformował, że nowym trenerem ekipy został Włoch, Roberto Piazza.

Roszady mają miejsce również w innych ekipach. Wydaje się, że zdecydowanie największe czekają aktualnych mistrzów kraju - Aluron CMC Wartę Zawiercie. W mediach huczało aż, że zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego ma się stać prawdziwą ekipą marzeń. Według wielu plotek drużynę wzmocnić mają m.in. Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski. Do tego wiele mówiło się wokół Kamila Rychlickiego, jednego z najlepszych atakujących na świecie.

Zobacz również:

Bartosz Kurek
Siatkówka

Kurek ogłosił powrót, teraz nadeszło potwierdzenie. To tam będzie grał

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

Wieści te znalazły swoje potwierdzenie, bowiem w środę klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu ostatniego ze wspomnianych. Włoch do Warty trafił z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, w której prezentował się wyśmienicie. W minionej kampanii został najlepiej punktującym graczem całej PlusLigi.

- Mistrz świata dołącza do Jurajskiej Armii! Naszym nowym atakującym został Kamil Rychlicki, mistrz świata i srebrny medalista Ligi Narodów z 2025 roku. Przebojem wkroczył do PlusLigi zostając jej najlepiej punktującym oraz atakującym zawodnikiem. Kamil, witamy w drużynie! - czytamy.

Rychlicki trafił do Zawiercia. "To był główny argument"

Przy okazji ogłoszenia głos zabrał sam zainteresowany. Jak przekazał 29-latek głównym argumentem, by podpisać kontrakt z niedawnym finalistą Ligi Mistrzów było pokazanie się z niezwykle mocnej strony na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Zobacz również:

Grupa siatkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobyty punkt na boisku, stojąc w okręgu i klaszcząc sobie nawzajem, podczas gdy zawodnicy drużyny przeciwnej w czerwono-białych koszulkach są widoczni po drugiej stronie siatki.
Liga Narodów siatkarzy

Chiny - Słowenia: Niespodzianka była na wyciągnięcie ręki. Gorzki komentarz Heynena [WIDEO]

Radosław Tymon

- Myślę, że Zawiercie pokazało się z bardzo silnej strony zarówno w PlusLidze, jak i na parkietach międzynarodowych. To był na pewno główny argument, dla którego zdecydowałem się na transfer oraz kontynuowanie mojej przygody z polską ligą w przyszłym sezonie - powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Duet atakujących Kamil Rychlicki najprawdopodobniej będzie tworzyć z reprezentantem Polski - Bartłomiejem Bołądziem.

Zobacz również:

Grupa siatkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobyty punkt na boisku, stojąc w okręgu i klaszcząc sobie nawzajem, podczas gdy zawodnicy drużyny przeciwnej w czerwono-białych koszulkach są widoczni po drugiej stronie siatki.
Liga Narodów siatkarzy

Chiny - Słowenia: Niespodzianka była na wyciągnięcie ręki. Gorzki komentarz Heynena [WIDEO]

Radosław Tymon
siatkarz w białym stroju z logotypami sponsorów i flagą Włoch na piersi, trzymający rękę przy twarzy, skoncentrowany, na tle rozmytego fioletowego tła
Kamil Rychlicki podbił PlusLigę już w debiutanckim sezonieVolleyballWorld materiały prasowe
Męski zawodnik drużyny siatkarskiej z Włoch stoi z poważnym wyrazem twarzy, w jego kierunku wskazywany jest palec innego zawodnika, co sugeruje intensywną wymianę emocji podczas meczu.
Kamil Rychlicki zadebiutował w PlusLidze. I od razu zdobył aż 27 punktówVolleyballWorld materiały prasowe
Grupa siatkarzy w granatowych koszulkach omawia strategię podczas meczu; centralna postać z brodą znajduje się w centrum uwagi, wszyscy skupieni i skoncentrowani na rozmowie.
Kamil Rychlicki (w środku) i Szymon Jakubiszak z ZAKS-y Kędzierzyn-KoźlePiotr MatusewiczEast News


Chiny - Slowenia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja