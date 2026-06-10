Wielka zmiana stała się faktem, Włoch stawia na Polskę. To już oficjalne

Już jakiś czas temu na dobrze zakończył się sezon klubowy 2025/2026. Ekipy wykorzystują ten czas do ogłoszenia rozstań z zawodnikami czy trenerami, a także do prezentacji nowych nabytków. Głośno jest wokół brązowych medalistów mistrzostw Polski minionej kampanii - PGE Projektu Warszawa. Zespół ze stolicy poinformował, że nowym trenerem ekipy został Włoch, Roberto Piazza.

Roszady mają miejsce również w innych ekipach. Wydaje się, że zdecydowanie największe czekają aktualnych mistrzów kraju - Aluron CMC Wartę Zawiercie. W mediach huczało aż, że zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego ma się stać prawdziwą ekipą marzeń. Według wielu plotek drużynę wzmocnić mają m.in. Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski. Do tego wiele mówiło się wokół Kamila Rychlickiego, jednego z najlepszych atakujących na świecie.

Wieści te znalazły swoje potwierdzenie, bowiem w środę klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu ostatniego ze wspomnianych. Włoch do Warty trafił z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, w której prezentował się wyśmienicie. W minionej kampanii został najlepiej punktującym graczem całej PlusLigi.

- Mistrz świata dołącza do Jurajskiej Armii! Naszym nowym atakującym został Kamil Rychlicki, mistrz świata i srebrny medalista Ligi Narodów z 2025 roku. Przebojem wkroczył do PlusLigi zostając jej najlepiej punktującym oraz atakującym zawodnikiem. Kamil, witamy w drużynie! - czytamy.

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Rychlicki trafił do Zawiercia. "To był główny argument"

Przy okazji ogłoszenia głos zabrał sam zainteresowany. Jak przekazał 29-latek głównym argumentem, by podpisać kontrakt z niedawnym finalistą Ligi Mistrzów było pokazanie się z niezwykle mocnej strony na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

- Myślę, że Zawiercie pokazało się z bardzo silnej strony zarówno w PlusLidze, jak i na parkietach międzynarodowych. To był na pewno główny argument, dla którego zdecydowałem się na transfer oraz kontynuowanie mojej przygody z polską ligą w przyszłym sezonie - powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Duet atakujących Kamil Rychlicki najprawdopodobniej będzie tworzyć z reprezentantem Polski - Bartłomiejem Bołądziem.

Kamil Rychlicki podbił PlusLigę już w debiutanckim sezonie VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki zadebiutował w PlusLidze. I od razu zdobył aż 27 punktów VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki (w środku) i Szymon Jakubiszak z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Piotr Matusewicz East News





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