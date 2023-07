Wielka zmarnowana szansa polskich siatkarek. Falstart w Chengdu

Zespół prowadzi Jacek Pasiński, były asystent Jacka Nawrockiego, kiedy ten prowadził drużynę narodową. Ostatnio był trenerem MKS Kalisz, z którego do reprezentacji powołał trzy zawodniczki Karolinę Drużkowską, Aleksandrę Rasińską i Alicję Grabkę. Wszystkie uważane są za wielkie talenty i nadzieje polskiej siatkówki. - Staraliśmy się, by w wyniku wybrać najmocniejsze dostępne w danej chwili zawodniczki. Jedziemy do Chin nie po to, aby podróżować, ale po to, by grać jak najlepiej i zdobyć jak najwyższe miejsce - mówił przed turniejem Pasiński.