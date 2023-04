Wielka sensacja - mistrz Polski nie obroni tytułu!

Faworytem były gospodynie, bo jednak w składzie mają, przynajmniej teoretycznie, zawodniczki o wyższych umiejętnościach. Tymczasem łodzianki się tym nie przejmowały i na początku wzięły sprawy w swoje ręce. Dwa ataki, blok i as (Ewelina Polak) dały im prowadzenie 4-0. Dłuższą chwilę utrzymywały przewagę, ale kiedy na zagrywkę weszła Jovana Brakocević-Canzian przewaga szybko zaczęła topnieć. Jej serwis sprawił, że miały kłopoty z przyjęciem piłki. I po ataku Martyny Czyrniańskiej był remis (8-8). Serbka tradycyjnie była liderką zespołu i po jej ataku Chemik prowadził pierwszy raz w meczu.

Łodzianki zaskoczyły faworytki

Set był jednak zacięty i przyjezdne nie zamierzały odpuścić. W łódzkiej ekipie prym wiodły Melis Durul i Monia Fedusio, a kiedy dołączyła do nich Małgorzata Lisiak, znów odskoczyły na cztery punkty . Tym razem przewagi nie roztrwoniły i niespodziewanie objęły w Policach prowadzenie.

Łodzianki próbowały zmniejszyć straty i po obronie Aleksandry Kazały, a za chwilę zbiciu Durul przegrywały już tylko punktem. Trener Chemika poprosił wtedy o czas. Pomogło na chwilę, bo trzy punkty z rzędu zdobyła Lisiak (w tym dwa asy) i był remis 23-23. Końcówka należała jednak do gospodyń, a set zakończyła zagrywką Fabiola.

Łodzianki absolutnie nie rezygnowały z awansu do półfinału . W trzecim secie po błędzie rywalek w rozegraniu wygrywały 6-3. Gospodynie nie mogły znaleźć recepty na dobrą zagrywkę i urozmaicony atak dzięki czemu trzypunktową przewaga Budowlanych długo się utrzymywała.

Budowlane znów na prowadzeniu

Chemik to jednak mistrz Polski i nie ustawał w próbach odrobienia strat. I dopiął swego oczywiście za sprawą Brakocević - atak, as i było 21-21. W końcówce było mnóstwo nerwów i emocji. Asa posłała Kazała (24-22) i łodzianki ponownie prowadziły.

Mistrzynie Polski stanęły pod ścianą - były o seta od odpadnięcia z walki o medale. Czwartą partię rozpoczęły lepiej od łodzianek. Wygrywały 5-2, ale łodzianki zwietrzyły szansę, że Chemik jest do pokonania. Odrobiły straty, a po zagrywce Lisiak objęły prowadzenie (9-8). Budowlane utrzymywały niewielką przewagę. Po tym jak Fedusio zablokowała Połeć było już 20-17. Budowlane miałe dwie pilki meczowe, ale policzanki wyrównały i za chwilę mialy piłkę setową. To jednak łodzianki cieszyły się z wygranej i sensacyjnego awansu do pólfinału.