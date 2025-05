Wielka radość po sensacyjnym sukcesie. Wilfredo Leon nagle wypalił. "Dajcie nam spokój"

Zapewne przed rozpoczęciem sezonu PlusLigi 2024/2025 mało kto stawiał na to, że Bogdanka LUK Lublin może sięgnąć po pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski. Mimo to ekipa prowadzona przez Massimo Bottiego udowodniła, że stać ją na wiele. W ramach tegorocznego Pucharu Polski drużyna ta dotarła do półfinału, gdzie musiała jednak uznać wyższość późniejszego triumfatora rozgrywek - Jastrzębskiego Węgla.

