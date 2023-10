Michał Winiarski w 2022 roku zdecydował się podjąć wyzwania prowadzenia siatkarskiej reprezentacji Niemiec. Legenda polskiej siatkówki tam zbiera swoje pierwsze selekcjonerskie szlify w karierze. Misja odbudowy niemieckiej siatkówki kadrowej, to nie jest jednak prosta sprawa. Po zakończonych niedawno mistrzostwach Europy zaczęły się nawet pojawiać jakieś głosy o jego ewentualnym zwolnieniu.

Wówczas bowiem reprezentacji Niemiec udało się dojść zaledwie do 1/8 finału turnieju. Tam lepsza po tie-breaku okazała się Holandia. Przed Winiarskim po walce o tryumf na Starym Kontynencie stało jeszcze jedno, zdecydowanie najważniejsze wyzwanie. Mowa o zdobyciu przepustki na turniej igrzysk olimpijskich w Paryżu, co nie mogło być zadaniem łatwym, szczególnie, że grupa w Rio de Janeiro do łatwych nie należy.