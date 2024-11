Wielka niespodzianka w polskiej lidze. Nawet Wilfredo Leon nie dał rady

Przed sezonem mało kto by w to uwierzył, ale to fakt: spotkanie drużyn z Częstochowy i Lublina zapowiadało się na jeden z największych hitów 11. kolejki PlusLigi. Do szóstej drużyny ligowej tabeli przyjechał wicelider, co było widać na trybunach. Tłumy kibiców stały w kolejkach do wejścia jeszcze tuż przed meczem i licząca niemal sześć tysięcy miejsc hala niemal się wypełniła.