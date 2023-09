Wielka niespodzianka w kwalifikacjach siatkarek. To wpłynie też na sytuację Polski

Kwalifikacje olimpijskie siatkarek rozgrywają się w ramach trzech równoczesnych turniejów - w łódzkiej Atlas Arenie, w Tokio w Japonii oraz w Ningbo w Chinach . I to właśnie ten ostatni turniej, umownie nazwany grupą A, przyniósł największą niespodziankę.

W każdej grupie rywalizowało po osiem zespołów, awans wywalczą sobie po dwa najlepsze. Jako pierwsze przepustki do Paryża zagwarantowały sobie w Ningbo siatkarki z Serbii. Mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy co prawda przegrały spotkanie z Dominikaną, ale pięć zwycięstw w pozostałych meczach wystarczyło do awansu.