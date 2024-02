Wielka gwiazda zmienia ligę. Przestało się podobać w Rosji

To była ogromna bomba medialna gdy w Wielkanoc 2023 r. siatkarski świat obiegła informacja, że doskonały Uros Kovacević opuści Aluron CMC Wartę Zawiercie na rzecz rosyjskiego klubu Ural Ufa. Doniesienia medialne wkrótce stały się faktami i nazywany przez wielu najlepszym siatkarzem PlusLigi Serb opuścił ją na rzecz większych pieniędzy w Rosji. Pikanterii całej sytuacji dodawał fakt, że Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą i została objęta sportowym embargiem przez cały cywilizowany świat oraz to że Kovacević miał jeszcze przez rok ważny kontrakt z Zawierciem. Te umowę należało wykupić co niebawem stało się rzeczywistością.