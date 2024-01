Wielka gwiazda opuści polską ligę? Negocjacje z klubem upadły, jest nowy przeciek

Jak donoszą Włosi, po sezonie amerykański przyjmujący ma zmienić otoczenie. Gian Luca Pasini z La Gazzetta dello Sport przekonuje, że siatkarz zdecydował się na przeprowadzkę do Japonii . Upaść miały negocjacje Defalco z Gas Sales Bluenergy Piacenza - włoski klub również chciał go sprowadzić do siebie.

Torey Defalco zagra w Japonii? Kandydatów jest więcej

Asseco Resovia. Jakub Kochanowski i Fabian Drzyzga też opuszczą klub?

Według najnowszych doniesień Kaczmarek ma jednak trafić do Jastrzębskiego Węgla, z kolei Kochanowski do Projektu Warszawa. Ten drugi to środkowy Resovii. Oprócz niego i Defalco klub miałby opuścić również Fabian Drzyzga. Do Rzeszowa mają z kolei dołączyć Słoweniec Gregor Ropret i reprezentant Polski Bartosz Bednorz.