Wielka chwila Aleksandra Śliwki. Wyczekiwał jej od dawna. Ale są ograniczenia

Aleksander Śliwka jeszcze nie może blokować. Wrócił, ale ZAKSA miała problem

W meczu z Bogdanką LUK po raz pierwszy od kontuzji znalazł się w meczowej 14-tce. Jak poinformował Adrian Brzozowski, komentujący spotkanie w Polsacie Sport z hali w Lublinie, Śliwka nie jest jednak jeszcze gotów do gry w pełnym wymiarze . Może przyjmować i atakować, ale nie powinien skakać do bloku - to grozi komplikacjami przy rehabilitacji palca.

Śliwka to w ostatnich latach podpora ZAKS-y, ale i reprezentacji Polski. Jak przekazał Nikola Grbić, siatkarz rwie się do gry w kadrze i sam poprosił, by włączyć go do drużyny na pierwsze mecze w zbliżającej się Lidze Narodów. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich w Paryżu.