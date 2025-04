Wiceprezes PZPS uderza pięścią w stół. Chodzi o parytet w siatkówce

Dużo mówi się w Polsce o parytetach i równości, natomiast nie idą za tym takie same pieniądze dla mężczyzn i kobiet. Dysproporcja jest ogromna. Jeżeli sponsor ma do wyboru dać milion złotych na siatkówkę męską lub żeńską, to da na męską. Na tym polu przegrywamy z Turcją, Włochami czy krajami azjatyckimi. Tam faktycznie widać, że preferencje są przesunięte w kierunku siatkówki pań.

Kiedy rozmawia się z ludźmi ze środowiska siatkarskiego spoza Polski, można usłyszeć opinie, że nasze zawodniczki odstają nieco fizycznie. Musimy podgonić. W ostatnim czasie do ligi weszli młodzi, obiecujący polscy trenerzy, którzy palą się do pracy. Widać, że chcą wprowadzać zmiany. Jeszcze dwa-trzy lata i będą efekty. Tylko że za tym musi pójść realne wsparcie finansowe.

Nie, to nie jest żaden przytyk. Ani w kierunku ministerstwa, ani innych podmiotów. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli stawiamy na kobiecy sport w Polsce, to róbmy to na serio, konsekwentnie, a nie tylko teoretycznie. Jeśli będą pieniądze na przemyślany plan rozwoju, to dogonimy świat, bo my wiemy, jak to zrobić. Siatkówka pokazała, że potrafi zbudować skuteczny system szkolenia i wyjątkowo mocne profesjonalne ligi.