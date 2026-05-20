Wicemistrzowie świata błysnęli przed meczem z Polską. Trener aż wparował na boisko

Towarzyski turniej w województwie śląskim otworzyło spotkanie Polska - Serbia. Po tie-breaku lepsi okazali się siatkarze z Bałkanów, a po nich do gry wkroczyli reprezentanci Ukrainy i Bułgarii.

Zwłaszcza ci pierwsi to w ostatnich latach niemal stali sparingpartnerzy Polaków u progu sezonu reprezentacyjnego. Ich spotkaniu z Bułgarią towarzyszyły niemal puste trybuny w Sosnowcu - większość kibiców opuściła halę po meczu "Biało-Czerwonych".

W takich warunkach mecz lepiej rozpoczęli Bułgarzy. W pierwszym secie co prawda musieli odrabiać straty, ale szybko opanowali sytuację, obejmując prowadzenie 13:10. Różnicę asem serwisowym zmniejszył Mykyta Luban, ale Bułgarzy odpowiedzieli tym samym. I ostatecznie to oni wygrali 25:21.

Trener Bułgarów aż wszedł na boisko. Długie dyskusje pod siatką

W drugim secie Ukraińcy rozpoczęli jeszcze mocniej, prowadzili 7:3, ale wkrótce rywali mocno się do nich zbliżyli i spotkanie się wyrównało. Po stronie Ukrainy bardzo skuteczny był 18-letni atakujący Maksym Tonkonoh, a o losach seta zdecydowała gra na przewagi.

Była bardzo długa, ale wcale nie dlatego, że siatkarze rozegrali szczególnie dużo akcji. Przy stanie 28:27 pod siatką rozpętały się olbrzymie dyskusje. Trener Bułgarów Gianlorenzo Blengini usilnie starał się coś wytłumaczyć sędziemu i nawet wszedł na boisko, zwracając się a to do pierwszego, a to do drugiego arbitra.

W końcu udało mu się przekonać sędziego do challenge'u, który jednak niczego nie zmienił. A w kolejnej akcji jeszcze raz błysnął Tonkonoh i to Ukraina wygrała 29:27.

Ukraińcy próbowali, ale Bułgarzy ich doścignęli. Tak pokazali się przed meczem z Polską

Ani jeden, ani drugi zespół nie przyjechał do Polski podstawowym składem. W prowadzonej przez Raula Lozano reprezentacji Ukrainy nie było m.in. uczestników rozegranego w ostatni weekend Final Four Ligi Mistrzów - Jurija Semeniuka i wracającego do kadry Ołeha Płotnickiego. U Bułgarów, aktualnych wicemistrzów świata, nie było przede wszystkim braci Nikołowów, którzy długo rywalizowali w lidze włoskiej i rosyjskiej.

W trzecim secie spotkania w Sosnowcu Bułgaria niemal cały czas była o punkt, dwa przed rywalami. Nie pomagały przerwy na prośbę Lozano - po udanej akcji Denislawa Bardarowa Bułgarzy w końcu odskoczyli jeszcze mocniej, prowadząc 20:16. Tyle że w końcu Ukraina dopięła swego i doprowadziła do remisu 22:22. Bułgaria się jednak obroniła, a w roli głównej wystąpił Bardarow - najpierw popisał się asem serwisowym, a potem skończył atak, ustalając wynik na 25:23 dla swojej drużyny.

Ukraińcy mocno pracowali jednak na to, by doprowadzić do tie-breaka. Asami serwisowymi popisywał się Dmytro Janczuk i prowadzili już 12:6. Tyle że kiedy przyjmujący już opuścił pole zagrywki, serią punktów - przede wszystkim dzięki świetnym blokom - popisali się Bułgarzy. I doprowadzili do remisu 12:12.

Potem Ukraińcy jeszcze odskakiwali na dwa punkty, a Bułgarzy wyrównywali. W końcu wicemistrzowie świata objęli jednak prowadzenie 22:21 po punktowym bloku, a potem dwa asy serwisowe posłał Wenislaw Antow. I to Bułgaria wygrała 25:22, kończąc spotkanie wygraną 3:1.

Czwartek to w turnieju dzień przerwy. W piątek, już w katowickim Spodku, Bułgaria zagra z Serbią, a Ukraina z reprezentacją Polski.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Ukraina - Bułgaria 1:3 (21:25, 29:27, 23:25, 22:25)

