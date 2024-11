Zawiercianie zajmują miejsce tuż za podium PlusLigi, ale w poprzedniej kolejce zanotowali wpadkę. Co prawda plusem meczu w Gdańsku mógł być powrót do gry Bartosza Kwolka, ale porażka 2:3 z Treflem już nie . W sobotę przyjmujący był już w pierwszym składzie, a trener Michał Winiarski przed meczem zapowiedział w Polsacie SPort, ze i Kwolek, i Mateusz Bieniek są już gotowi do gry w pełnym wymiarze.