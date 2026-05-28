Wicemistrz świata jasno o Polsce i Polakach. "Kocham to"

To było dla bułgarskiej siatkówki najlepsze lato od ponad dekady. Na koniec poprzedniego sezonu reprezentacyjnego drużyna prowadzona przez Gianlorenzo Blenginiego po długiej przerwie stanęła na podium wielkiej międzynarodowej imprezy. Bułgarzy wykorzystali sprzyjającą im "drabinkę" fazy pucharowej mistrzostw świata i dotarli na Filipinach do finału, kończąc ze srebrnymi medalami.

Do kolejnego sezonu przystępują już z zupełnie innego pułapu. Nie tylko będą atakować możnych siatkarskiego świata, ale też walczyć o utrzymanie swojej pozycji. Również w rankingu FIVB, gdzie wskoczyli na dziewiąte miejsce.

- Presja towarzyszy nam przez cały sezon w klubach i tak samo jest w kadrze. Nie możemy zwracać na to zbyt wiele uwagi. Powinniśmy się skupić na tym, by grać lepszą siatkówkę niż w poprzednim sezonie, to nasz podstawowy cel. Myślę, że rośniemy jako drużyna, rośnie też każdy z nas indywidualnie, stajemy się coraz lepsi. I nie mówimy tu o małych krokach, a o dużych skokach. Pokazaliśmy już, że potrafimy grać dobrze z każdym. Jeśli wykonamy jeszcze lepszą pracę, będzie ciekawie - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Asparuh Asparuhow.

Siatkarze zostali bohaterami narodowymi. "Zawsze byliśmy siatkarskim narodem"

25-letni przyjmujący był ważną postacią drużyny, która zadziwiła siatkarski świat na Filipinach. Mimo że był nieco w cieniu braci Nikołowów, również i bez niego sukcesu bułgarskiej kadry prawdopodobnie by nie było.

Srebro z 2025 r. to dla Bułgarów powrót do czasów świetności. Poprzedni medal mistrzostw świata, brązowy, zdobyli w 2006 r. - wówczas przegrali półfinał z Polską. Ostatnim medalem dużej imprezy był dla nich brąz mistrzostw Europy z 2009 r. Teraz znów stali się w kraju bohaterami - z medalami zaprezentowali się w parlamencie, zostali też uhonorowani przez prezydenta.

- Zdecydowanie zainteresowanie siatkówką mocno wzrosło. Ogólnie zawsze byliśmy siatkarskim narodem. Może ostatnich siedem, osiem lat było przerwą w sukcesach, ale teraz ludzie znów widzą ogień w naszej drużynie. Z pewnością naszym zespołem interesuje się więcej osób, walczymy dla nich na każdym treningu, w każdym meczu. Chcemy, by byli z nas zadowoleni - opisuje Asparuhow.

Zainteresowanie było tak duże, że Bułgarzy zdecydowali się przenieść mecze tegorocznych mistrzostw Europy z Warny do Sofii, by hala na ich spotkaniach mogła pomieścić więcej kibiców. Bułgaria jest współgospodarzem turnieju, w fazie grupowej zagra między innymi z Polską.

Już wiem, że hala w czasie mistrzostw Europy w Sofii będzie wypełniona kibicami. Zrobimy wszystko, by jak najlepiej się zaprezentować, walczyć z każdym i wygrać

Bułgar rozpływa się nad Polską i PlusLigą. "To dla mnie zaszczyt"

Sezon z wielką imprezą rozgrywaną przed własną publicznością Bułgaria rozpoczęła jednak w Polsce. Drużyna Blenginiego, z Asparuhowem w składzie, wystąpiła w towarzyskim turnieju w Sosnowcu i Katowicach. Skończyła go na drugim miejscu - pokonała Ukrainę i Serbię, ale na koniec przegrała w Spodku z Polską.

Dla Asparuhowa gra w Polsce to nic nowego. Spędził tu już poprzedni sezon - występował w Ślepsku Malow Suwałki, z którym zakończył rozgrywki na dziesiątym miejscu w PlusLidze.

- Ten sezon w Polsce wiele mi dał. Mnóstwo doświadczenia, ponieważ byłem na boisku przez 99 procent gry, musiałem odnaleźć się w różnych sytuacjach, w różnych meczach. Mierzyłem się z nowymi zespołami, bo wcześniej nie grałem w Polsce. Teraz czuję się bardziej komfortowo, jestem bardziej pewny siebie - przekonuje bułgarski siatkarz.

Nie dziwi więc, że Asparuhow zdecydował się pozostać w Polsce na kolejny sezon. Co prawda pod koniec ostatnich rozgrywek, już po zakończeniu meczów przez Ślepsk, wylądował na wypożyczeniu we Francji, ale w kolejnym sezonie nadal ma grać w Suwałkach. O PlusLidze Bułgar mówi w samych superlatywach.

- To jedna z najlepszych lub wręcz najlepsza liga na świecie. Właśnie dlatego zdecydowałem, że chcę tu grać. Podoba mi się atmosfera, to, jak reagują kibice w każdej hali. Ogólnie widzę, jak Polska dba o siatkówkę, jak się na niej skupia. Kocham to, dla mnie to wielka przyjemność i zaszczyt, że mogę grać na tym poziomie. Nie każdy ma na to szansę - podkreśla Asparuhow.

Bułgaria zainauguruje Ligę Narodów 10 czerwca. Wystąpi w turnieju w Brazylii, gdzie zmierzy się kolejno z Belgią, Iranem, Argentyną i Serbią.

Damian Gołąb

