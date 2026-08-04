Wiadomo już, czy rosyjscy siatkarze zagrają w Polsce. Zapadła ostateczna decyzja

Po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł zawieszenie rosyjskich sportowców, podobny ruch ogłosiła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). "Rosyjscy sportowcy i sędziowie we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB" - przekazano na początku lipca. Ta decyzja znalazła odzwierciedlenie między innymi w oficjalnych rankingach, w których drużyny Sbornej ponownie są uwzględniane.

Na kolejne informacje w tej sprawie przyszło nam czekać blisko miesiąc, komunikat FIVB odnoszący się do Rosjan pojawił się na oficjalnej stronie tej organizacji we wtorek 4 sierpnia. Wiadomo już co z przyjazdem reprezentacji Rosji mężczyzn na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Polsce.

Ewentualna chęć udziału Sbornej w czempionacie organizowanym w kraju nad Wisłą wywołałaby duże komplikacje, szczególnie że Rosjanie mogliby nie otrzymać zgody na wjazd do Polski. A to mogłoby oznaczać nawet odebranie Polakom prawa do organizacji tej imprezy, o czym mówił m.in. prezes PZPS Sebastian Świderski. Takich wątpliwości już nie będzie, Rosjanie do Polski nie przyjadą.

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Przyszłoroczne siatkarskie mistrzostwa świata kobiet odbędą się z kolei w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie wiadomo jednak, czy Rosjanki przystąpią do walki o tytuł. Z komunikatu FIVB wynika, że rozmowy w tej sprawie wciąż trwają.

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We wspomnianym komunikacie potwierdzono również, że zarówno męska, jak i żeńska reprezentacja Rosji weźmie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów. Jest to możliwe dzięki wysokiej pozycji tych zespołów w rankingu FIVB.

Nie odbędzie się to jednak kosztem żadnego z innych zespołów, chociaż spekulowano m.in. że Finowie, którzy wywalczyli przepustkę do rozgrywek właśnie na podstawie pozycji w rankingu FIVB, musieliby odstąpić miejsca Rosjanom.

FIVB postanowiła po prostu na jeden sezon rozszerzyć turniej z 18 do 19 drużyn. Podobnie będzie w przypadku rywalizacji pań, w której oprócz Rosjanek zobaczymy także siatkarki ze Słowenii - te, podobnie jak Finowie, uzyskały awans do Ligi Narodów na sezon 2027.





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