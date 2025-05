Wiadomo co z Kamilem Semeniukiem, co za wieści. Michał Winiarski już czeka

W sobotę poznaliśmy drugiego finalistę siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do Sir Sicoma Monini Perugii dołączył zespół Aluron CMC Warty Zawiercie. Obydwa zespoły mają jednak kłopoty zdrowotne. Jednym z siatkarzy zmagających się z urazem jest Kamil Semeniuk. Zawodnik włoskiego klubu nie mógł przez to wystąpić w spotkaniu z Halkbankiem Ankara. Wiele wskazuje jednak, że będzie on gotowy na finał.