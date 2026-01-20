Odkąd w 2022 roku Malwina Smarzek rozstała się z rzeszowskim klubem, rzadko są okazje, by polscy kibice mogli oglądać ją na żywo w akcji. Od lat siatkarka wiąże się bowiem wyłącznie z zagranicznymi ekipami. Grywała już w Brazylii i we Włoszech, a w zeszłym roku podpisała kontrakt z tureckim Kuzeyboru SK, który występuje w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej.

Polka odnalazła się tam świetnie. Jest 8. najlepiej punktującą zawodniczką Vodafone Sultanlar Ligi z 246 punktami na koncie i średnią 4,24 pkt. na set. To najskuteczniejszy wynik w tej kategorii spośród wszystkich Polek, które występują w Turcji. Smarzek jest też wysoko w notowaniu najlepszych atakujących. Tu jednak wyprzedza ją inna rodaczka, Julia Szczurowska z Besiktasu Stambuł. To nie koniec niezwykłych doniesień.

Niesamowite wieści o Malwinie Smarzek. Turcy potwierdzają

W 16. kolejce ligowej rywalizacji w Turcji drużyna Kuzeyboru z Malwiną Smarzek w składzie zmierzyła się z Aydin, pewnie wygrywając 3:0. Prawdziwe show na parkiecie dała właśnie Polka, która atakowała z 57-procentową skutecznością, dzięki czemu zapewniła swojemu zespołowi aż 22 punkty.

Rezultat tego meczu był o tyle ważny, że rozstrzygał o miejscu w tabeli. Dzięki zwycięstwu drużyna Smarzek zepchnęła Aydin z 11. miejsca i sama na nie wskoczyła. Teraz ma 13 "oczek" na koncie, tyle samo co 10. Goztepe.

Dyspozycja reprezentantki Polski została właśnie doceniona. We wtorek rano w mediach społecznościowych cieszącego się dużą popularnością tureckiego sportowego kanału TRT Spor Yildiz pojawiła się publikacja z drużyną marzeń ostatniej kolejki Vodafone Sultanlar Ligi. Znalazło się tam miejsce dla Malwiny Smarzek. Co więcej, jej nazwisko wskazały dwie ekspertki oraz siatkarskie autorytety - i była kapitan tureckiej reprezentacji kobiet w siatkówce Esra Gumus i wielokrotna mistrzyni Turcji oraz srebrna medalistka mistrzostw Europy (2003) Ozlem Ozcelik.

Oprócz Smarzek w zestawieniu najlepszych zawodniczek znalazły się jeszcze Aleksandra Uzelac (MVP kolejki), Yuanyuan Wang, Saliha Sahin (wymiennie z Ebrar Karakurt), Sinead Jack-Kisal oraz Dilay Ozdemir.

Malwina Smarzek ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Malwina Smarzek z reprezentacją Polski Natalia Kolesnikova AFP

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

