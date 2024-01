Ważny sygnał w sprawie Wilfredo Leona. Pojawiło się nagranie. "Powoli dochodzimy do celu"

Wilfredo Leon od początku sezonu zmaga się z kontuzją kolana. Media informowały wręcz o "dziurze w kolanie" reprezentanta Polski. Wygląda jednak na to, że ze zdrowiem przyjmującego jest coraz lepiej. Jego klub, Sir Safety Perugia, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że Leon jest coraz bliżej powrotu do gry. Sam siatkarz również zasugerował, że zbliża się do upragnionego celu.