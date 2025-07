Ważny komunikat ws. wicemistrza olimpijskiego. Ogłosili tuż przed meczem kadry w Gdańsku

Mowa o Marcinie Januszu. Odejście rozgrywającego z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle potwierdzono już jakiś czas temu . 30-latek w województwie opolskim spędził zdecydowanie najlepsze lata w swoim sportowym życiu. Wraz z kolegami sięgał on przede wszystkim dwukrotnie po Ligę Mistrzów. Do tego dołożył jeden triumf w PlusLidze. W końcu jednak przyszła pora na przeprowadzkę. Wicemistrz olimpijski z Paryża uda się jeszcze bardziej na wschód kraju. Podpisanie kontraktu z zawodnikiem we wtorkowe popołudnie ogłosiła Asseco Resovia.

Oficjalny komunikat pojawił się na stronie internetowej podkarpackiego zespołu. "Choć do reprezentacji Polski powoływano go już wcześniej, jego rola w kadrze seniorskiej znacząco wzrosła po 2021 roku, gdy trener Nikola Grbić zaczął stawiać na niego jako podstawowego rozgrywającego. W 2022 roku Janusz zdobył z reprezentacją srebrny medal mistrzostw świata. Rok później, w 2023, sięgnął z kadrą po złoty medal mistrzostw Europy oraz zwycięstwo w Lidze Narodów - oba te sukcesy potwierdziły jego status jako jednego z liderów drużyny narodowej " - tymi słowami przywitali nowego gracza rzeszowianie.

Trzy grosze dorzucił też Piotr Maciąg. "Marcin Janusz jest ceniony za swoją etykę pracy, profesjonalizm oraz umiejętność kierowania drużyną na boisku. Jest bardzo spokojny i opanowany, co pomaga mu podejmować trafne decyzje w najważniejszych momentach meczu. Jego sukcesy, od mistrzostwa Europy po olimpijskie srebro, dowodzą, że jest jednym z najlepszych rozgrywających współczesnej siatkówki . Cieszę się, że Marcin dołącza do Asseco Resovii i będzie kierował grą naszej drużyny przez najbliższe dwa sezony" - przekazał Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Resovii.

30-latek z miejsca stanie się jednym z liderów rzeszowskiej ekipy, która marzy między innymi o wywalczeniu tytułu mistrza kraju. Poza tym działacze liczą również na sukces w Champions League. Dziś dowiedzieliśmy się, że Asseco Resovia trafiła do jednej grupy z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Marcin Janusz do nadchodzącej kampanii klubowej może przygotowywać się bez większej presji. Odpuścił on sezon reprezentacyjny. Jeżeli pojawi się na potyczkach "Biało-Czerwonych", to tylko w roli widza.