Ważne rozstrzygnięcie w "polskiej" grupie. Wielka forma mistrzyń olimpijskich

W turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich rozgrywanym w Łodzi została już tylko jedna niepokonana drużyna. W hitowym spotkaniu górą były Amerykanki, które pokonały reprezentację Włoch 3:1. Znakomity mecz rozegrała amerykańska atakująca Jordan Thompson i na dwa mecze przed końcem mistrzynie olimpijskie są o krok od przepustki do Paryża. Rozpędzone Amerykanki to najbliższe rywalki reprezentacji Polski.