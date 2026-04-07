Chodzi dokładnie o reprezentację Francji. "Trójkolorowi" niedawno znajdowali się na szczycie siatkarskiego świata za sprawą igrzysk olimpijskich, a teraz spośród złotego składu o stawkę w 2026 roku zagra zaledwie dwóch zawodników. Wszystko ze względu na falę rezygnacji. Ta nad Sekwaną wciąż trwa, ponieważ portal "lequipe.fr" poinformował o przykrej dla kibiców decyzji Jaena Patry'ego. Wiadomość tamtejsze środowisko zaboli podwójnie, bo news ukazał się tuż po awansie atakującego do finału Pucharu Turcji.

"Andrea Giani wysłuchał mnie, kiedy wyjaśniłem mu, że potrzebuję przerwy. Mógłbym niczego nie żądać i zachować pozory. Ale to nie jest moja wizja bycia zawodnikiem reprezentacji. Podejmuję ryzyko, bo nic nie jest gwarantowane i muszę udowodnić, że zasługuję na tę koszulkę, żeby wrócić w przyszłym roku. Ale podchodzę do tej przerwy z lekkim sercem, biorąc pod uwagę wyjątkowe chwile, których doświadczyłem z tą drużyną. Niczego nie żałuję, to tylko okazja, żeby pomyśleć o sobie i naładować baterie" - powiedział.

Tylko dwóch mistrzów olimpijskich zagra dla Francji w 2026 roku. Patry też rezygnuje

Powyższe słowa jasno wskazują, iż pauza potrwa bardzo krótko. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, gwiazdor znów założy narodowe barwy w 2027 roku. Pytanie tylko na co stać "Trójkolorowych" w nadchodzących zmaganiach. Drużyna od ostatnich igrzysk przeszła totalną rewolucję, na co wskazują autorzy materiału. "Spośród dwunastu mistrzów olimpijskich z Paryża, jedynie Antoine Brizard i Trevor Clevenot mają znaleźć się w rozszerzonej kadrze, którą Andrea Giani skompletował na Ligę Narodów oraz mistrzostwa Europy.

Najważniejszy w nadchodzących miesiącach będzie kontynentalny czempionat. Mistrz automatycznie zdobędzie przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia w 2028 roku. W złoty medal celują między innymi Polacy, gdzie także nie obyło się bez zawirowań. Karierę reprezentacyjną zakończył Marcin Janusz. Do siebie po zapaleniu płuc dochodzi Norbert Huber.

Francuscy siatkarze, od lewej: Antoine Brizard, Jean Patry, Earvin Ngapeth i Nicolas Le Goff

Jean Patry atakuje w meczu ME siatkarzy Francja - Rumunia

