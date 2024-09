Ważna decyzja po klęsce na igrzyskach. Złe wieści dla rywali polskich siatkarzy

Argentyńczycy sprawili sensację na poprzednich igrzyskach olimpijskich. W Tokio wywalczyli brązowy medal, w decydującym boju pokonując reprezentację Brazylii. Do Paryża nie jechali już w roli faworytów, kwalifikację na turniej we Francji wywalczyli dopiero tuż przed samymi zawodami .

"Dostaliśmy żółtą i czerwoną kartkę za to, że wkurzyliśmy się o tę akcję. Pracowaliśmy trzy lata, by grać na tym turnieju, i nie wolno nam okazywać emocji, kiedy jesteśmy wykorzystywani według planu. Po prostu mamy to przełknąć i kontynuować show" - pisał na Instagramie po meczu wściekły Facundo Conte , przyjmujący drużyny.