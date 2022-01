Nieznacznie lepsze otwarcie meczu zaliczyli gospodarze, kiedy to kontrę na punkt zamienił Bartłomiej Bołądź (4:2). Warta zachowywała jednak spokój, który pozwolił jej przejąć inicjatywę. Czujnie na bloku zagrał Uros Kovacević. Kilka minut później Serb popisał się też asem serwisowym (8:6). Wydawało się, że Warta będzie kontrolować sytuację, lecz kontra w wykonaniu Bołądzia i blok na Kovaceviciu znów przyniósł remis (12:12). W pewny momencie ważne akcje rozegrali środkowi gości. Miłosz Zniszczoł zablokował, a Patryk Niemiec udanie zaatakował, dając drużynie kolejną zaliczkę (18:15). Tym razem Ślepsk nie potrafił już powrócić do rywalizacji.



Podrażnieni gospodarze jeszcze lepiej zaczęli drugą odsłonę, bo w pewnym momencie zrobiło się nawet 6:2. Suwałczanie mieli jednak problem na przyjęciu, dlatego czasami byli zaskakiwani zagrywką. To wraz z niezłą grą blokiem pozwoliła zawiercianom odrobić straty 13:13. Gdy kolejnego asa serwisowego zaaplikował Miguel Tavares, prowadzący zespół Kamil Skrzypkowski zmienił parę przyjmujących. Szczególnie sporo działo się przy Piotrze Łukasiku, ale nie zawsze jego akcje kończyły się dobrze dla jego drużyny. Mimo wszystko Ślepsk prowadził dość wyrównaną walkę z przeciwnikiem, lecz Warta pokazała w końcówce więcej jakości.

Aluron CMC Warta Zawiercie szybko zamknęła mecz

Podopieczni Igora Kolakovicia zdecydowanie się rozpędzili. Na przyjęciu zaciął się Paweł Halaba, a to przynosiło rywalom kontry zamieniane na punkty (6:2). Halaba szybko zszedł z boiska. Wydawało się, że zawiercianie mają wszystko pod kontrolą, lecz nagle po ich stronie pojawiło się sporo niewymuszonych błędów, przez co rywale zdołali doprowadzić do wyrównania (9:9). Wynik dość długo oscylował wokół remisu, lecz to cały czas Ślepsk gonił. Przyjezdni zatem wykorzystali moment, by zbudować kolejną zaliczkę (19:15). Czas szybko uciekał gospodarzom, a gdy na blok nadział się Kevin Klinkenberg, w zasadzie było już wszystko jasne (17:22). Warta pewnie utrzymała prowadzenie, nie pozwalając sobie na nerwową końcówkę.



Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)

MVP: Dawid Konarski