Wagner musiał go "porwać". Tak zmarły mistrz zaczynał w reprezentacji

“Największy talent, jaki pojawił się w reprezentacji”. W poniedziałek, po kilkuletniej chorobie, w wieku 69 lat zmarł Tomasz Wójtowicz. Czołowy siatkarz “złotej” reprezentacji Polski z lat 70. do dorosłej kadry trafił już w wieku 20 lat. Jego talent dostrzegł Hubert Jerzy Wagner, który musiał “porwać” go z reprezentacji młodzieżowej. I choć nowicjusz z miejsca wskoczył do podstawowego składu, koledzy przywitali go zgodnie z tradycją.