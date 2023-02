W Turcji odwołano zawody sportowe. W Lidze Mistrzyń znaleźli wyjście

W tak trudnej sytuacji zrozumiała jest decyzja, by odwołać wszystkie zawody sportowe w Turcji. Co innego jednak rozgrywki międzynarodowe, które i tak już mają napięty terminarz. W Lidze Mistrzyń siatkarek po trzęsieniu najpierw przełożono mecz szóstej kolejki grupy Fenerbahce - ŁKS Commercecon z ósmego na 16 lutego. Polski zespół był już na lotnisku w Berlinie, a do Stambułu nawet dotarła część kibiców.