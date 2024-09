W siatkarskim hicie wróciły demony. Bohaterem zmiennik Łukasza Kaczmarka

Trwa niemoc Asseco Resovii w meczach z Jastrzębskim Węglem. Mistrzowie Polski ponownie byli lepsi od drużyny z Podkarpacia, pokonując wielkich rywali we własnej hali 3:0. To oznacza, że rzeszowianie nadal muszą czekać na przerwanie fatalnej serii - nie mogą wygrać z jastrzębianami już od pięciu lat. I to mimo że w dwóch pierwszych setach Resovia była bliska wygranej. Bohaterem spotkania okazał się jednak Arkadiusz Żakieta, zmiennik Łukasza Kaczmarka w drużynie mistrzów Polski.