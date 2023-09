W Rosji musiała pożyczać koszulkę. Wybrała Włochy, dziś stanie na drodze Polski

W ostatnich latach twarzą reprezentacji Włoch była Paola Egonu. Jedna z najlepszych siatkarek świata tego lata nieoczekiwanie wylądowała jednak w kwadracie dla rezerwowych reprezentacji. W czasie mistrzostw Europy pojawiała się na boisku głównie w ramach podwójnych zmian.

Pierwsze skrzypce we włoskim ataku grała bowiem 20-letnia Jekaterina Antropowa. To na nią postawił trener Davide Mazzanti, czym wywołał w kraju spore dyskusje. Egonu nie wytrzymała - na kwalifikacje igrzysk olimpijskich do Łodzi już nie przyjechała. Drugą atakującą kadry na turnieju w Atlas Arenie jest Sylvia Nwakalor.

Jekaterina Antropowa była na zgrupowaniu reprezentacji Rosji. Ale tylko na zdjęciu

Antropowa gwiazdą reprezentacji stała się błyskawicznie. Włoski paszport odebrała dopiero na początku sierpnia. To nie spodobało się w Rosji. Atakująca to bowiem córka rosyjskiej szczypiornistki i rosyjskiego koszykarza. Dorastała w Petersburgu, a urodziła na Islandii, gdzie w 2003 r. występował jej ojciec.

- Z każdego kraju, w którym mieszkałam, starałam się wyciągnać to, co najlepsze. Na Islandii nie mieszkałam może zbyt długo, ale to bardzo ciekawy kraj. W Rosji nauczyłam się zawsze dążyć prosto do celu. Z Włoch wyniosłam otwartą osobowość, pogodę ducha - opisuje Antropowa.

Na południe Europy wyjechała w wieku kilkunastu lat. Zdążyła co prawda pojawić się na zgrupowaniu juniorskiej reprezentacji Rosji, ale nawet w niej nie zadebiutowała.

Byłam na zgrupowaniu przez trzy dni. Nie miałam nawet własnej koszulki, ktoś pożyczył mi ją do zdjęcia. Celem był wyjazd do Włoch. Priorytetem nie była reprezentacja, a to, że w tym kraju siatkówka jest na bardzo wysokim poziomie ~ wspomina reprezentantka Włoch.

Recepta na sukces w meczu Polska - Włochy? Potrzeba będzie cierpliwości

We Włoszech szybko wspinała się po kolejnych szczeblach siatkarskiego rozwoju. Od 2021 r. występuje w Savino Del Bene Scandicci. Mniej więcej w tym czasie zaczęła się również starać o włoski paszport.

- Wszystko trwało około dwóch lat. Trudno było się doczekać, ale starałam się skupić na tym, co zależało ode mnie - na grze w siatkówkę. W końcu jestem bardzo szczęśliwa - opisuje.

U Mazzantiego ma niepodważalną pozycję. To do niej rozgrywające posyłają piłki w najtrudniejszych momentach. Dzięki świetnej dyspozycji atakującej Włoszki podniosły się po porażce z Amerykankami. W sobotni wieczór wygrały 3:0 z reprezentacją Niemiec, zamykając jej drogę do awansu na igrzyska z łódzkiego turnieju.

Choć mecz trwał tylko trzy sety, Antropowa zdążyła zdobyć w nim aż 24 punkty. Do 19 udanych ataków dołożyła trzy bloki i dwa asy serwisowe. To jej powstrzymanie może być więc kluczem do wygranej Polski w wieczornym meczu w Atlas Arenie.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być w tej drużynie. Każda z dziewcząt jest bardzo otwarta. Próbujemy zbudować zjednoczoną drużynę. Wykonujemy bardzo dobrą robotę. To będzie dobry mecz. Zdecyduje to, kto będzie bardziej cierpliwy i będzie w stanie kontrolować grę - przewiduje Antropowa.

Stawką meczu Polska - Włochy jest awans na igrzyska. Przepustkę do Paryża wywalczy zwycięzca, przegrany będzie musiał szukać awansu przez wysoką pozycję w rankingu FIVB. Początek spotkania o godz. 20.30.

Z Łodzi Damian Gołąb

Włoski blok: od lewej Jekaterina Antropowa i Anna Danesi / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP

Jekaterina Antropowa atakuje w meczu Włochy - Niemcy / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP

Paola Egonu / fivb / materiały prasowe