W Rosji groziła mu surowa kara. Reprezentant Polski tłumaczy swoje milczenie

Bartosz Bednorz występuje obecnie w chińskim zespole Shanghai Bright do którego przeniósł się z Zenitu Kazań. W rosyjskiej drużynie grał już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, za co spotkała go spora krytyka. Zawodnik tłumaczy, że nie krytykować działań Rosjan, bo groziła mu za to surowa kara.