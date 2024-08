W Niemczech głośno o porażce siatkarzy. "Marzenie o medalu legło w gruzach"

W najlepszej czwórce nie znajdą się reprezentanci Niemiec. Podopieczni Michała Winiarskiego sensacyjnie przegrali pięciosetowy bój z gospodarzami imprezy. Batalia o awans do półfinału dla naszych sąsiadów rozpoczęła się naprawdę dobrze. Wygrali oni bowiem dwa pierwsze sety. W trzeciej partii jednak wszystko zaczęło się psuć, co szybko wykorzystali "Trójkolorowi". Punktem kulminacyjnym była czerwona kartka dla Tobiasa Kricka od sędziego Juraja Mokrego w tie-breaku, która przypieczętowała niejako triumf rywali. Ostatecznie Francuzi wygrali spotkanie 3:2 (18-25, 26-28, 25-20, 25-21, 15-13).

Niemieckie media komentują porażkę siatkarzy w ćwierćfinale igrzysk. "Dramat"

Po zakończeniu spotkania w Niemczech aż zawrzało. Dziennikarze portalu BILD przyznali, że występ ich reprezentantów nie był na miarę ich możliwości. Znaleźli jednak powód do szczęścia. "Nasi siatkarze odpadli w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pomimo prowadzenia w secie 2:0, nasi przebojowi królowie przegrali 3:2 z Francją. Oznacza to również, że niestety marzenia o medalu się skończyły. Piąte miejsce to nadal mega sukces Niemiec. Ponieważ NIKT nie spodziewał się, że Niemcy bezpośrednio zakwalifikują się do letnich igrzysk w zeszłym roku po wcześniejszym odpadnięciu z mistrzostw Europy" - podkreślono.