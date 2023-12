Vital Heynen znów wielkim rywalem Polski? Cios dla kibiców

Mówimy tu o imprezie naprawdę poważnej rangi. Były to bowiem mistrzostwa świata. Wówczas praktycznie nikt nie typował Polski do tego, że uda się powtórzyć sukces, który osiągnęła cztery lata wcześniej. Heynen stworzył jednak taki zespół, który był w stanie walczyć o najwyższy cel, a to był dopiero początek pięknej przygody Belga. Podczas jej trwania były selekcjoner naszej kadry zaskarbił sobie ogromną sympatię fanów, co było widać podczas jego pożegnania.